18 à 34 ans, à 56% favorable à l'indépendance

Les fédéralistes sont en alerte face à la montée en popularité de l'indépendance du Québec chez les jeunes, illustrée dans un sondage CROP paru dans La Presse vendredi. C'est ce que souligne un article de Radio-Canada publié samedi.
«On dit que ''l'épouvantail'' référendaire ne sera pas suffisant lors de la prochaine élection, pour les fédéralistes qui auraient utilisé ça. Selon le sondage de la firme CROP, les jeunes de 18 à 34 ans se disent favorables à l'indépendance dans une proportion de 56 %. On n'a pas vu une progression comme ça depuis 30 ans.»
