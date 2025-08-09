18 à 34 ans, à 56% favorable à l'indépendance

Les fédéralistes sont en alerte face à la montée en popularité de l'indépendance du Québec chez les jeunes, illustrée dans un sondage CROP paru dans La Presse vendredi. C'est ce que souligne un article de Radio-Canada publié samedi.

Écoutez Valérie Beaudoin en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Même le week-end.