 Aller au contenu
Société
18 à 34 ans, à 56% favorable à l'indépendance

«On n’a pas vu de telle progression depuis 30 ans» -Valérie Beaudoin

par 98.5

0:00
5:28

Entendu dans

Même le week-end

le 9 août 2025 07:24

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«On n’a pas vu de telle progression depuis 30 ans» -Valérie Beaudoin
Drapeau du Québec / Adrian Wyld / La Presse canadienne

Les fédéralistes sont en alerte face à la montée en popularité de l'indépendance du Québec chez les jeunes, illustrée dans un sondage CROP paru dans La Presse vendredi. C'est ce que souligne un article de Radio-Canada publié samedi. 

Écoutez Valérie Beaudoin en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Même le week-end.

«On dit que ''l'épouvantail'' référendaire ne sera pas suffisant lors de la prochaine élection, pour les fédéralistes qui auraient utilisé ça. Selon le sondage de la firme CROP, les jeunes de 18 à 34 ans se disent favorables à l'indépendance dans une proportion de 56 %. On n'a pas vu une progression comme ça depuis 30 ans.»

Valérie Beaudoin

Aussi dans cette revue de presse : 

  • La Presse : une fiducie pour protéger le logement abordable dans la MRC des Laurentides
  • Washington augmente les droits de douane sur le bois d'œuvre
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Hausse des salaires dans l'armée : «Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant»
Le Québec maintenant
Hausse des salaires dans l'armée : «Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant»
0:00
6:34
«Je voulais montrer que l'histoire peut plaire à tout le monde» -Nota Bene
Le midi
«Je voulais montrer que l'histoire peut plaire à tout le monde» -Nota Bene
0:00
11:33

Dernièrement dans Même le week-end

Voir tout
Pourquoi l'industrie du tatouage est-elle en difficulté?
Même le week-end
Pourquoi l'industrie du tatouage est-elle en difficulté?
«Ça s'est très mal passé pour les Alouettes» -Jean-François Baril
Défaite 23-22 contre les Elks
«Ça s'est très mal passé pour les Alouettes» -Jean-François Baril
«Je pense que les Russes veulent gagner du temps» -Dominique Trinquand
Rencontre le 15 août entre Trump et Poutine
«Je pense que les Russes veulent gagner du temps» -Dominique Trinquand
Quelques suggestions d'activités à faire en famille
Même le week-end
Quelques suggestions d'activités à faire en famille
«Je pense que la vie est faite pour apprendre en continu»
Jessica Harnois au Club du dimanche
«Je pense que la vie est faite pour apprendre en continu»
Quels sont les bienfaits des siestes?
Même le week-end
Quels sont les bienfaits des siestes?
Quelques bons vins québécois à déguster !
Chronique épicurienne
Quelques bons vins québécois à déguster !
Comment les tarifs américains de 35% affectent-ils nos PME?
Produits hors ACEUM
Comment les tarifs américains de 35% affectent-ils nos PME?
«On a un riche patrimoine historique» -Pierre-Luc Archambault
Les plus beaux villages du Québec
«On a un riche patrimoine historique» -Pierre-Luc Archambault
«J'avais le goût d'exister en dehors de la politique » -Véronique Hivon
Vie après sa carrière d'élue
«J'avais le goût d'exister en dehors de la politique » -Véronique Hivon
Plusieurs congédiements causés par la guerre tarifaire
Chronique économique
Plusieurs congédiements causés par la guerre tarifaire
«Je pense qu'elle peut se rendre jusqu'au plus haut niveau»
Victoire de Mboko contre Coco Gauff
«Je pense qu'elle peut se rendre jusqu'au plus haut niveau»
Marcher 10 000 ou 7 000 pas... une vraie différence?
Même le week-end
Marcher 10 000 ou 7 000 pas... une vraie différence?
Victoire de Mboko contre Coco Gauff : «Une étoile est née»
Actualité sportive
Victoire de Mboko contre Coco Gauff : «Une étoile est née»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Même le week-end
En direct
Même le week-end
En ondes jusqu’à 11:00