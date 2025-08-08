 Aller au contenu
Les séries, souvent lourdes et similaires

«Faire rire, c'est bien plus difficile que de faire pleurer» -Richard Therrien

par 98.5

0:00
19:58

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 8 août 2025 11:09

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

Les séries télévisées seraient devenues de plus en plus similaires et même ennuyeuses, souligne un récent article de L'actualité

Écoutez Richard Therrien, chroniqueur télé au journal Le Soleil, discuter de ce phénomène, vendredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

«Sur Netflix, il y a beaucoup de stock, mais aussi beaucoup de mauvaises affaires. Tout semble lourd aussi. Faire rire, c'est bien plus difficile que de faire pleurer. Et faire rire avec des textes intelligents qui atteignent la cible, on n'en a pas assez.»

Richard Therrien

