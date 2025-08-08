Les séries, souvent lourdes et similaires

Les séries télévisées seraient devenues de plus en plus similaires et même ennuyeuses, souligne un récent article de L'actualité.
Écoutez Richard Therrien, chroniqueur télé au journal Le Soleil, discuter de ce phénomène, vendredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.
«Sur Netflix, il y a beaucoup de stock, mais aussi beaucoup de mauvaises affaires. Tout semble lourd aussi. Faire rire, c'est bien plus difficile que de faire pleurer. Et faire rire avec des textes intelligents qui atteignent la cible, on n'en a pas assez.»