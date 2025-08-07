 Aller au contenu
Le triomphe de Victoria Mboko

«On a vécu le rêve jusqu'au bout» -Valérie Tétreault

par 98.5 Sports

Entendu dans

Émission spéciale | Mboko en finale à l'Omnium Banque Nationale

le 7 août 2025 22:05

Avec

Jean-Francois Baril
«On a vécu le rêve jusqu'au bout» -Valérie Tétreault
Victoria Mboko et Naomi Osaka lors de la cérémonie protocolaire. / PC/Christopher Katsarov

L'Omnium Banque Nationale été présenté pour une première fois sur une période de 12 jours et ce fut un succès sur toute la ligne.

Écoutez la directrice de l'Omnium Banque Nationale Valérie Tétreault commenter le triomphe de Victoria Mboko et le succès de son événement.

Cette dernière estime que même si Victoria Mboko avait perdu la finale, elle n'aurait pas moins connu un tournoi de rêve.

«On aurait quand même parlé d'une édition de rêve. Mais là, on a vécu le rêve jusqu'au bout avec Victoria Mboko. Ça a été honnêtement tout un tournoi. Ça a commencé avec la sortie d'Eugénie Bouchard, avec des adieux qui étaient émouvants. C'était un peu de boucler la boucle avec elle, et après ça, de pouvoir donner le flambeau comme ça à 'Vicky'. C'est fabuleux.»

Valérie Tétreault

Les autres sujets discutés

  • Victoria Mboko va peut-être boire du champagne... elle qui a 18 ans;
  • Un record absolu - hommes ou femmes - de 287 000 spectateurs pour l'événement;
  • Victoria Mboko devrait déclarer forfait pour Cincinnati selon Valérie Tétrault, à l'aube du US Open: «Je m'attends à un retrait et je pense que ça serait la bonne décision.»
  • La directrice lève son chapeau au public montréalais.
