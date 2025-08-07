L'Omnium Banque Nationale été présenté pour une première fois sur une période de 12 jours et ce fut un succès sur toute la ligne.

Écoutez la directrice de l'Omnium Banque Nationale Valérie Tétreault commenter le triomphe de Victoria Mboko et le succès de son événement.

Cette dernière estime que même si Victoria Mboko avait perdu la finale, elle n'aurait pas moins connu un tournoi de rêve.