Victoria Mboko, championne à 18 ans

La Canadienne Victoria Mboko a réussi l'impossible. Elle a remporté à l'âge de 18 ans le simple féminin à l'Omnium Banque Nationale.
Écoutez Hugues Léger, DG de Tennis Montréal, la chroniqueuse Isabelle Éthier et le joueur de hockey Marc-Édouard Vlasic commenter ce triomphe au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
«C'est une histoire sportive planétaire, ce que l'on vit cette semaine à Montréal», note Hugues Léger.
«Tous les médias du tennis de la planète vont vouloir lui parler. C'est une révélation. Gagner un WTA 1000 de cette façon, rappelons-le, elle était sur un laissez-passer. Elle n'était pas dans le tableau principal. Elle le sera à Cincinnati la semaine prochaine. Elle a un bail de performance grâce à sa réussite cette semaine à Montréal. Tableau principal du US Open. Donc, là, c'est une nouvelle vie qui commence, tant au niveau financier, qu'au niveau de son classement, qu'au niveau des sollicitations diverses par les commanditaires.»
Pour sa part, Isabelle Éthier, du balado Femme de hockey, estime avoir passé 12 jours à venir voir du bon tennis de haute qualité.
«Et quel spectacle! On a eu tellement de belles émotions aujourd'hui avec Victoria qui nous en a fait vivre de toutes les couleurs. La force de caractère de cette jeune fille qui revient, qui s'ajuste, qui travaille ses points et elle va jusqu'au bout. Une championne est née aujourd'hui et je trouve ça magnifique.»
«La force, c'est le mental. Tu sais, on parle beaucoup de mental dans le sport et c'est vrai que c'est 70 % de la performance au tennis à ce niveau. Quand on arrive à ce niveau élite, la différence, c'est entre les deux oreilles que ça se passe, puis c'est important de le travailler», ajoute-t-elle.
De son côté, Marc-Édouard Vlasic - le conjoint de l'animatrice de tennis Frédérique Guay -, a vu que l'histoire s'est répétée avec Mboko.
«C'est très impressionnant. À 18 ans, Mboko frappe aussi fort qu'Osaka qui en a 27 et qui n'a que six pieds. Elle est capable de suivre et de la battre. Donne-lui encore plus de temps, plus de maturité, puis elle va gagner plusieurs tournois.»