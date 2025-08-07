Victoria Mboko, championne à 18 ans

La Canadienne Victoria Mboko a réussi l'impossible. Elle a remporté à l'âge de 18 ans le simple féminin à l'Omnium Banque Nationale.

Écoutez Hugues Léger, DG de Tennis Montréal, la chroniqueuse Isabelle Éthier et le joueur de hockey Marc-Édouard Vlasic commenter ce triomphe au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

«C'est une histoire sportive planétaire, ce que l'on vit cette semaine à Montréal», note Hugues Léger.