 Aller au contenu
Football
En dépit de la dernière défaite

«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa

par 98.5 Sports

0:00
11:20

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 août 2025 23:15

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
«Jose Maltos est tout feu tout flamme» -Louis-Philippe Bourassa
Le botteur Jose Maltos. / PC/Jeff McIntosh

Après une cuisante défaite contre les Roughriders de la Saskatchewan, les Alouettes de Montréal se préparent pour un match crucial contre les Elks d'Edmonton, vendredi soir, au stade Percival Molson.

Écoutez Louis-Philippe Bourassa des Alouettes de Montréal parler de la semaine d'entraînement et du match à venir au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

«C'est un match - la défaite - qui peut nous fouetter et nous faire sortir plus fort cette semaine», dit-il.

«Ça été de corriger tout ce qui a été fait durant ce match-là, puis de redoubler d'ardeur en pratique pour arriver fins prêts et qu'il n'y ait pas un autre scénario comme ça qui se reproduise cette semaine.»

Louis-Philippe Bourassa

Les sujets discutés

  • Les erreurs à corriger pour les Alouettes;
  • Ça va bien pour les unités spéciales;
  • «Jose Maltos est tout feu tout flamme»;
  • Les Alouettes ont leur lot de blessés;
  • L'entraîneur avait le couteau entre les dents cette semaine.
Abonnez-vous à l’infolettre du 98.5 Montréal!
En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On n'a gagné aucune bataille» -Bruno Heppell
Les amateurs de sports
«On n'a gagné aucune bataille» -Bruno Heppell
0:00
14:07
L'après-match: «Les Alouettes se sont fait passer sur le corps» -Jean St-Onge
Le Football des Alouettes
L'après-match: «Les Alouettes se sont fait passer sur le corps» -Jean St-Onge
0:00
3:00

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
La Classique KR a lieu en fin de semaine
Pour la Fondation des Canadiens pour l'enfance
La Classique KR a lieu en fin de semaine
«On a vécu le rêve jusqu'au bout» -Valérie Tétreault
Le triomphe de Victoria Mboko
«On a vécu le rêve jusqu'au bout» -Valérie Tétreault
Beaucoup de joueuses ont des ennuis avec les doubles fautes
Tennis
Beaucoup de joueuses ont des ennuis avec les doubles fautes
«C'est une histoire sportive planétaire» -Hugues Léger
Victoria Mboko, championne à 18 ans
«C'est une histoire sportive planétaire» -Hugues Léger
Danièle Sauvageau commente l'aspect mental des joueuses
Tennis
Danièle Sauvageau commente l'aspect mental des joueuses
«C'est un des sports les plus spectaculaires qui existe» -Yves-François Blanchet
Tennis
«C'est un des sports les plus spectaculaires qui existe» -Yves-François Blanchet
Le plus beau jour de la vie de Victoria Mboko
Une victoire historique
Le plus beau jour de la vie de Victoria Mboko
Les Eagles peuvent-ils répéter?
NFL
Les Eagles peuvent-ils répéter?
Les sels sont-ils nécessaires pour les joueurs ou dangereux?
Sels d'ammoniac dans la NFL
Les sels sont-ils nécessaires pour les joueurs ou dangereux?
«Mboko a prouvé qu'elle peut faire partie de l'élite du tennis féminin»
Plus jeune Canadienne en finale
«Mboko a prouvé qu'elle peut faire partie de l'élite du tennis féminin»
«Le talent premier, c'est d'avoir peur» -Michael Foisy
Cliff Jumping Québec
«Le talent premier, c'est d'avoir peur» -Michael Foisy
Justine B Simard: une Ninja Warrior qui vise les Jeux olympiques
Compétitions de Ninja Warrior
Justine B Simard: une Ninja Warrior qui vise les Jeux olympiques
«Le plus gros honneur que tu peux recevoir» -Mikaël Kingsbury
Chevalier de l'Ordre du Québec
«Le plus gros honneur que tu peux recevoir» -Mikaël Kingsbury
Coupe des Ligues: c'est terminé pour le CF Montréal
Soccer
Coupe des Ligues: c'est terminé pour le CF Montréal
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La nuit en direct
En direct
La nuit en direct
En ondes jusqu’à 03:00