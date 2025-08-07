En dépit de la dernière défaite

Après une cuisante défaite contre les Roughriders de la Saskatchewan, les Alouettes de Montréal se préparent pour un match crucial contre les Elks d'Edmonton, vendredi soir, au stade Percival Molson.

Écoutez Louis-Philippe Bourassa des Alouettes de Montréal parler de la semaine d'entraînement et du match à venir au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

«C'est un match - la défaite - qui peut nous fouetter et nous faire sortir plus fort cette semaine», dit-il.