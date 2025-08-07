En dépit de la dernière défaite

Après une cuisante défaite contre les Roughriders de la Saskatchewan, les Alouettes de Montréal se préparent pour un match crucial contre les Elks d'Edmonton, vendredi soir, au stade Percival Molson.
Écoutez Louis-Philippe Bourassa des Alouettes de Montréal parler de la semaine d'entraînement et du match à venir au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
«C'est un match - la défaite - qui peut nous fouetter et nous faire sortir plus fort cette semaine», dit-il.
«Ça été de corriger tout ce qui a été fait durant ce match-là, puis de redoubler d'ardeur en pratique pour arriver fins prêts et qu'il n'y ait pas un autre scénario comme ça qui se reproduise cette semaine.»
Les sujets discutés
- Les erreurs à corriger pour les Alouettes;
- Ça va bien pour les unités spéciales;
- «Jose Maltos est tout feu tout flamme»;
- Les Alouettes ont leur lot de blessés;
- L'entraîneur avait le couteau entre les dents cette semaine.