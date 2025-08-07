Pression excessive et performance académique

Dans son essai Pour une biodiversité de l’enfance – De la fabrique à la forêt, la pédopsychiatre et auteure Céline Lamy discute des défis actuels de l'éducation des enfants.

Elle souligne notamment la pression excessive pour la performance académique et la nécessité de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque jeune au-delà des résultats scolaires.

L'experte critique l'approche actuelle qui, estime-t-elle, néglige les besoins émotionnels et individuels des enfants, proposant une approche plus écologique et respectueuse de la diversité des talents et des personnalités des enfants.

Écoutez la pédopsychiatre et auteure de l’essai Pour une biodiversité de l’enfance – De la fabrique à la forêt avec Marie-Claude Lavallée, jeudi.