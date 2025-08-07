Victoria Mboko a réalisé une remontée spectaculaire à l'Omnium Banque Nationale de Montréal, mercredi soir.

Elle a battu Elena Rybakina, la neuvième tête de série et ancienne championne de Wimbledon 2022, par la marque de 1‑6, 7‑5 et 7‑6(4).

Écoutez le directeur général de Tennis Montréal et producteur du balado de Cogeco Média Sur La Ligne, Hugues Léger, aborder le tout, jeudi matin, à l'émisison de Jean-Sébastien Hammal.

Notons qu'elle a défait trois anciennes championnes du Grand Chelem dans ce tournoi, soit Sofia Kenin, Coco Gauff et Elena Rybakina.

Mboko affrontera Naomi Osaka, quadruple championne du Grand Chelem, en finale jeudi soir.