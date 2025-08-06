Gagnante en trois manches

Le parcours de rêve de Victoria Mboko se poursuit à l'Omnium de tennis Banque Nationale.

Au terme d'un match marathon de deux heures 46 minutes contre la Kazakhe Elina Rybakina, 9e tête de série et 12e joueuse mondiale, la Canadienne l'a emporté 1-6, 7-5 et 7-6 (4).



Mboko affrontera en finale la gagnante du duel opposant la Japonaise Naomi Osaka à la Danoise Clara Tauson.

À 18 ans, Mboko disputera la première finale de sa carrière au sein du circuit de la WTA.

Elle est la quatrième Canadienne - et la plus jeune - à atteindre la finale du tournoi canadien après Faye Urban (1968, 1969), Vicky Berner (1969) et Bianca Andreescu (2019). Urban, en 1969, et Andreescu ont gagné le titre.

Un bris partout

Après avoir aisément assuré son service, Rybakina a brisé celui de Mboko, ce qui n'était pas de bon augure, mais la Canadienne lui a rendu la pareille illico.

Sauf que la Kazakhe a encore pris le service de la vedette locale avant de conserver le sien pour s'échapper à 4-1. Et elle lui fait le même coup après le changement de côté. Mboko est victime de trois bris de service de suite et perd la manche 1-6.

Le vent tourne

Situation complètement différente en entame de la deuxième manche. Mkobo réussit enfin à conserver son service avant de briser son adversaire et de conserver son avantage: c'est 3-0.

Une avance de 3-0 au tennis, c'est un peu comme au hockey. Ce n'est jamais facile à protéger dans la mesure qu'il n'y a qu'un bris de service. Rybakina brise celui de Mboko au 5e jeu et on se retrouve à 4-3.

La Canadienne brise ensuite la Kazakhe pour servir pour la manche à 5-3, mais deux doubles-fautes et un smash raté lui coûtent le jeu: c'est 5-4, et puis 6-5, après deux autres jeux âprement disputés.

Et tout comme son adversaire l'avait fait dans la première manche, Mboko s'offre un troisième bris aux dépens de Rybakina pour enlever le set 7-5. On s'en va à la limite.

La frousse

Avec une égalité de 1-1 en troisième manche, Mboko fait une lourde chute en se déplaçant vers sa droite. Si c'est la cheville qui a flanché en premier lieu, son poignet droit heurte violemment le court lorsqu'elle tombe. Elle remporte son jeu pour prendre les devants 2-1, mais la médecin vient lui bander le poignet durant le changement de côté.

À la reprise, elle voit Rybakina conserver son service et lui prendre le sein. Après 9 jeux, la Kazakhe a les devants 5-4. Mais cette dernière craque au 10e jeu, avec une balle de match en main, et elle voit Mboko créer l'égalité 5-5.

Mais la Canadienne rate trois balles de jeu et commet trois doubles fautes au crucial 11e jeux pour voir son adversaire reprendre l'avantage 6-5.

Terminé? Pas une seconde. Mboko lessive Rybakina à zéro au 12e jeu pour créer l'égalité 6-6 et mener au bris d'égalité. Bris d'égalité qu'elle remporte 7-4 devant une foule en délire.