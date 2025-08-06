Sels d'ammoniac dans la NFL

La NFL a décidé de cesser de fournir des sels d'ammoniac à ses joueurs... mais ces derniers pourront toujours en apporter eux-mêmes.

Cela dit, ces sels sont-ils nécessaires pour les joueurs ou dangereux?

Écoutez Aleck Brodeur, pharmacien et ancien joueur de football, parler des composantes de ces sels et de ses effets au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

