Sels d'ammoniac dans la NFL

La NFL a décidé de cesser de fournir des sels d'ammoniac à ses joueurs... mais ces derniers pourront toujours en apporter eux-mêmes.
Cela dit, ces sels sont-ils nécessaires pour les joueurs ou dangereux?
Écoutez Aleck Brodeur, pharmacien et ancien joueur de football, parler des composantes de ces sels et de ses effets au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'usage des sels d'ammoniac dans le sport;
- Les sels sont souvent utilisés pour stimuler la vigilance avant les matchs malgré les risques potentiels;
- Leur utilisation peut masquer les symptômes de commotion cérébrale;
- Les études sur les sels montrent peu de bénéfices et des risques élevés, ce qui justifie la décision de la NFL.