Football
Sels d'ammoniac dans la NFL

Les sels sont-ils nécessaires pour les joueurs ou dangereux?

par 98.5 Sports

0:00
12:04

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 août 2025 22:05

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
Les sels sont-ils nécessaires pour les joueurs ou dangereux?
Le quart des Browns Shedeur Sanders et le receveur des Panthers Jimmy Horn Jr.. / AP/Chris Carlson

La NFL a décidé de cesser de fournir des sels d'ammoniac à ses joueurs... mais ces derniers pourront toujours en apporter eux-mêmes.

Cela dit, ces sels sont-ils nécessaires pour les joueurs ou dangereux?

Écoutez Aleck Brodeur, pharmacien et ancien joueur de football, parler des composantes de ces sels et de ses effets au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'usage des sels d'ammoniac dans le sport;
  • Les sels sont souvent utilisés pour stimuler la vigilance avant les matchs malgré les risques potentiels;
  • Leur utilisation peut masquer les symptômes de commotion cérébrale;
  • Les études sur les sels montrent peu de bénéfices et des risques élevés, ce qui justifie la décision de la NFL.
