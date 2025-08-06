Plus jeune Canadienne en finale

Victoria Mboko a réussi l'impossible: elle s'est qualifiée pour la finale de l'Omnium de tennis Banque Nationale.
Écoutez le journaliste Zachariel Cossette-LeBlanc résumer le match au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La qualité de l'opposition: Elina Ribakina a joué du grand tennis
- Victoria Mboko a sauvé une balle de match
- Mboko devient la plus jeune Canadienne à se qualifier pour la finale
- «À chaque match, Mboko s'améliore»
- Des insultes et des menaces de parieurs sportifs envers Elina Svitolina
- Andrey Rublev se plaint de la surface à Toronto
- Iga Swiatek se plaint du système électronique à Montréal