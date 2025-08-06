 Aller au contenu
Chevalier de l'Ordre du Québec

«Le plus gros honneur que tu peux recevoir» -Mikaël Kingsbury

par 98.5 Sports

0:00
16:19

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 6 août 2025 20:32

Avec

Jean-Francois Baril
Jean-Francois Baril
«Le plus gros honneur que tu peux recevoir» -Mikaël Kingsbury
Mikael Kingsbury. / AP/Antonio Calanni

Le skieur acrobatique Mikael Kingsbury compte 142 podiums, 99 victoires, 29 globes de cristal et trois médailles olympiques au cours de sa carrière.

Et il compte un honneur de plus: le titre de chevalier de l'ordre national du Québec.

Écoutez Mikael Kingbury parler de cet honneur, de son quotidien estival et de ses objectifs lors de la prochaine saison, qui sera une saison olympique.

Les sujets discutés

  • Mikael Kingsbury, Chevalier de l'Ordre du Québec
  • Il adore jouer au golf, mais il garde le vélo de montagne pour l'aprês-carrière
  • Son rôle de jeune père, le plus important de sa vie
  • À 33 ans, ce seront probablement ses derniers Jeux olympiques
  • Son lien avec les jeunes skieurs
  • «Ma dernière saison a été ma meilleure, je suis comme le bon vin
  • «Je suis entré par la grande porte et je vais sortir par la grande porte»
