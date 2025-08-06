Chevalier de l'Ordre du Québec

Le skieur acrobatique Mikael Kingsbury compte 142 podiums, 99 victoires, 29 globes de cristal et trois médailles olympiques au cours de sa carrière.

Et il compte un honneur de plus: le titre de chevalier de l'ordre national du Québec.

Écoutez Mikael Kingbury parler de cet honneur, de son quotidien estival et de ses objectifs lors de la prochaine saison, qui sera une saison olympique.

Les sujets discutés