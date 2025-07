Victoire du CF Montréal contre Club Léon

Le CF Montréal a remporté une victoire en tirs de barrage contre le Club Léon à la Coupe des Ligues, mardi soir, au Stade Saputo.

Écoutez Wandrille Lefèvre commenter cette belle victoire au micro de Jean-François Baril, aux Amateurs de sports.

«On a fait plus que belle figure. On est revenu de l'arrière. On a encaissé un but un petit peu contre le cours du jeu, mais derrière, on a développé un soccer plus qu'intéressant, assez spectaculaire. On méritait à mon sens la victoire en temps réglementaire. Ce n'est pas venu. Puis, on a réussi à s'imposer dans la cruelle épreuve des tirs au but», souligne Wandrille Lefèvre.