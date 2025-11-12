 Aller au contenu
Les éliminatoires se poursuivent dans la MLS: qui l'emportera?

par 98.5 Sports

0:00
6:06

Les amateurs de sports

le 12 novembre 2025 20:59

Mario Langlois
Mario Langlois
Lionel Messi et l'Inter Miami / AP/Michael Laughlin

La saison du FC Montréal a pris fin au terme du calendrier régulier de la MLS, mais les éliminatoires se poursuivent.

Écoutez l'ancien joueur et analyste au 98.5, Patrice Bernier, commenter une foule de sujets liés au soccer.

Les sujets discutés

  • Une équipe canadienne, Vancouver, est toujours en lice dans l'ouest, face au LAFC;
  • Dans l'est, Miami - avec un certain Messi - et Philadelphie s'affrontent;
  • Le soccer canadien disputé dans la neige a attiré l'attention partout dans le monde;
  • Une bonne première saison pour les Roses de Montréal, dont Bernier est l'un des actionnaires.

