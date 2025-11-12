La saison du FC Montréal a pris fin au terme du calendrier régulier de la MLS, mais les éliminatoires se poursuivent.
Écoutez l'ancien joueur et analyste au 98.5, Patrice Bernier, commenter une foule de sujets liés au soccer.
Les sujets discutés
- Une équipe canadienne, Vancouver, est toujours en lice dans l'ouest, face au LAFC;
- Dans l'est, Miami - avec un certain Messi - et Philadelphie s'affrontent;
- Le soccer canadien disputé dans la neige a attiré l'attention partout dans le monde;
- Une bonne première saison pour les Roses de Montréal, dont Bernier est l'un des actionnaires.