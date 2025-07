«C'est un symptôme d'un temps plus sec qu'on a eu. On a eu deux années avec moins d'eau, moins de précipitations. Mais des cycles comme ça, on en a toujours vécu depuis la création d'Hydro-Québec. Donc c'est quelque chose de normal. Et en ce moment, on est dans une meilleure posture. Les niveaux d'eau sont en train d'augmenter. On n'est pas du tout inquiets. Il n'y a personne qui va manquer d'électricité à la maison. C'est le propre de l'hydroélectricité que de venir avec des fluctuations comme ça.»