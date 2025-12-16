Assurances

Le dossier a fait le tour du Québec et soulève l'indignation : les enfants du Centre de services scolaire des Chênes, à Drummondville, se retrouvent désormais avec des règles d’utilisation des buttes de neige complexes.

L'Union réciproque d'assurance scolaire du Québec, la compagnie d'assurance concernée, impose de nouvelles contraintes : la butte doit désormais respecter des mesures strictes (entre 1,8 et 3 mètres de hauteur, pente de 25 %), et le port du casque devient obligatoire si ces normes sont ignorées.

La compagnie demande aussi la création d'un cahier de partage pour gérer la file d'attente.

Écoutez la Dre Émilie Beaulieu, pédiatre, commenter ces nouvelles contraintes, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Pour le Dr Émilie Beaulieu, pédiatre, cette dérive vers le «risque zéro» est non seulement outrancière, mais nuit au développement de nos enfants.