Parentalité

Après le cri d'alarme de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) sur la violence croissante envers le personnel scolaire, la question se pose : quelle est la responsabilité des parents face aux comportements désorganisés et agressifs de leurs enfants, même à la maternelle?

Nancy Doyon, coach familiale reconnue, apporte son éclairage sur ce phénomène qui touche désormais 90% des membres de la FAE.

D'emblée, elle nuance que les crises chez les tout-petits font partie du développement normal.

Cependant, elle observe une augmentation des gestes de violence extrême et une fréquence accrue des crises, qui se manifestent aussi plus tardivement dans le développement de l'enfant.

Écoutez Nancy Doyon, coach familiale. commenter la hausse de la violence des enfants à l'école, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.