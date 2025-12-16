La résidence de Michel Perron, le directeur général de l'entreprise Stablex a été vandalisée, un acte qui a été revendiqué par un groupe qui se nomme «le ministère de la redécoration».

Les membres de ce groupe ont aspergé la maison de peinture mauve, causant une grande inquiétude pour la famille du directeur général, qui affirme vivre «énormément d'anxiété».

La mairesse de Blainville, Liza Poulin, a réagi à cet événement, le qualifiant de complètement inacceptable et très désolant. Elle a souligné que, même si le dossier Stablex a «fait couler beaucoup d'encre» et qu'il est normal qu'il y ait des désaccords, la violence et le non-respect des règles sociales ne sont pas la façon d'exprimer son opposition.

Écoutez la mairesse de Blainville, Liza Poulin, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.