 Aller au contenu
Justice et faits divers
«Le ministère de la redécoration»

La maison du DG de Stablex a été vandalisée par des militants

par 98.5

0:00
4:19

Entendu dans

La commission

le 16 décembre 2025 13:25

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La maison du DG de Stablex a été vandalisée par des militants
La commission / Cogeco Média

La résidence de Michel Perron, le directeur général de l'entreprise Stablex a été vandalisée, un acte qui a été revendiqué par un groupe qui se nomme «le ministère de la redécoration».

Les membres de ce groupe ont aspergé la maison de peinture mauve, causant une grande inquiétude pour la famille du directeur général, qui affirme vivre «énormément d'anxiété».

La mairesse de Blainville, Liza Poulin, a réagi à cet événement, le qualifiant de complètement inacceptable et très désolant. Elle a souligné que, même si le dossier Stablex a «fait couler beaucoup d'encre» et qu'il est normal qu'il y ait des désaccords, la violence et le non-respect des règles sociales ne sont pas la façon d'exprimer son opposition.

Écoutez la mairesse de Blainville, Liza Poulin, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On peut comprendre qu'on peut être en désaccord, mais il faut le faire dans le respect social et ce qui est arrivé, il y a quelques jours, à cette résidence privée, c'est complètement inacceptable. Alors, je suis complètement en désaccord avec cette situation et cette façon de faire.»

Liza Poulin

La mairesse a confirmé que le service de police de Blainville prenait la situation très au sérieux et travaille de façon très rigoureuse sur une enquête pour que ce genre de geste ne se reproduise plus.

Vous aimerez aussi

Vague de décès liés au froid: des victimes retrouvées sans vie
Lagacé le matin
Vague de décès liés au froid: des victimes retrouvées sans vie
0:00
4:50
Égypte : «Il y a des enjeux de droits fondamentaux qui font réfléchir»
Signé Lévesque
Égypte : «Il y a des enjeux de droits fondamentaux qui font réfléchir»
0:00
7:59

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Courrier au Père Noël: tous les enfants auront une réponse personnalisée
Rattrapage
Plus d'un million de lettres
Courrier au Père Noël: tous les enfants auront une réponse personnalisée
Les conditions sont loin d'être optimales pour la motoneige en ce moment
Rattrapage
La saison est commencée, mais...
Les conditions sont loin d'être optimales pour la motoneige en ce moment
Les 418 mots interdits à l'Assemblée nationale
Rattrapage
La petite histoire des mots défendus
Les 418 mots interdits à l'Assemblée nationale
Violence envers les enseignants: quel est le rôle des parents?
Rattrapage
Parentalité
Violence envers les enseignants: quel est le rôle des parents?
Sondage express: un troisième référendum est-il inutile?
Rattrapage
Le Parti Québécois s'en va-t-il droit dans le mur?
Sondage express: un troisième référendum est-il inutile?
Mont-Sainte-Anne en crise: «Ça suffit, il faut se tenir debout»
Rattrapage
Ski
Mont-Sainte-Anne en crise: «Ça suffit, il faut se tenir debout»
Gestion des buttes de neige: des recommandations qui font réagir
Rattrapage
Assurances
Gestion des buttes de neige: des recommandations qui font réagir
Pablo Rodriguez doit-il quitter son poste de chef du PLQ?
Rattrapage
Discussion
Pablo Rodriguez doit-il quitter son poste de chef du PLQ?
Jacob Fowler affrontera les Flyers de Philadelphie au Centre Bell
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Jacob Fowler affrontera les Flyers de Philadelphie au Centre Bell
QS: une pétition pour empêcher la CAQ de dépenser des millions dans le 3e lien
Rattrapage
Politique provinciale
QS: une pétition pour empêcher la CAQ de dépenser des millions dans le 3e lien
Une nouvelle éclosion de rougeole et de plus en plus de cas de grippe au Québec
Rattrapage
Santé publique
Une nouvelle éclosion de rougeole et de plus en plus de cas de grippe au Québec
Marketplace: arrestations en lien avec une série d’agressions et de vols
Rattrapage
Cinq hommes âgés de 19 à 22 ans
Marketplace: arrestations en lien avec une série d’agressions et de vols
Une «entreprise de démolition» contre Pablo Rodriguez et le PLQ
Rattrapage
La crise s'intensifie
Une «entreprise de démolition» contre Pablo Rodriguez et le PLQ
La folie des parfums dispendieux chez les jeunes Z et Alpha
Rattrapage
Nouvelle tendance
La folie des parfums dispendieux chez les jeunes Z et Alpha