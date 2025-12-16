Prudence si vous achetez ou vendez des objets sur Marketplace; cinq hommes âgés de 19 à 22 ans ont été arrêtés la semaine dernière à Laval, en lien avec une série d’agressions et de vols visant des vendeurs sur cette plateforme.

Écoutez Laurent Arsenault, sergent au service de police de Laval, se pencher sur la situation, mardi midi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.