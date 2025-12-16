Prudence si vous achetez ou vendez des objets sur Marketplace; cinq hommes âgés de 19 à 22 ans ont été arrêtés la semaine dernière à Laval, en lien avec une série d’agressions et de vols visant des vendeurs sur cette plateforme.
Écoutez Laurent Arsenault, sergent au service de police de Laval, se pencher sur la situation, mardi midi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les suspects contactaient les victimes sur Marketplace, puis les victimes se présentaient dans un lieu public avec l'objet à vendre. Au moment de la vente, les suspects qui se faisaient passer pour des acheteurs potentiels quittaient les lieux en volant l'objet à vendre. Dans la majorité des dossiers, nos victimes étaient aspergées de poivre de Cayenne. Puis, dans certains dossiers, les suspects ont utilisé un couteau pour se départir des vendeurs.»