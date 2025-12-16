La saison est commencée, mais...

La saison de motoneige est commencée pour une partie du Québec, mais les conditions sont loin d'être optimales partout.

Écoutez le chroniqueur de chasse, de pêche et de plein air, Julien Cabana, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Julien Cabana souligne l'importance d'une bonne base de glace pour la sécurité sur les sentiers, notamment lorsqu'on doit traverser les plans d'eau. Il met aussi en garde contre la tentation de s'aventurer sur des surfaces non balisées.

Il rappelle qu'une bonne épaisseur de glace est essentielle pour un passage sécuritaire, mais que la neige tombée au début de l'hiver agit comme un isolant qui empêche le gel.

Pour la motoneige, il faut ainsi compter sur au moins «6 à 8 pouces de glace franche» pour être en sécurité selon lui.

Le chroniqueur rappelle également que la passe de motoneige est essentielle, car l'argent qu'elle amasse sert à l'entretien des sentiers par les bénévoles.