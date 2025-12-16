La crise s'intensifie

La crise qui secoue le Parti libéral du Québec (PLQ) autour de son chef, Pablo Rodriguez, s'intensifie.

De nouvelles révélations du Bureau d'enquête du Journal de Montréal font état de remboursements en argent comptant de contributions électorales, ce qui place le chef dans une position politiquement intenable.

Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez aborder le tout, mardi midi, à l'émission La commission.

Ils qualifient la situation d'«entreprise de démolition» et estiment que le parti n'a jamais été aussi divisé.