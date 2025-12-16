Politique provinciale

Québec solidaire a décidé de lancer une pétition pour empêcher le gouvernement du Québec de dépenser des milliards de dollars pour le projet de 3e lien.

Écoutez Étienne Grandmont, député solidaire de Taschereau, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de Transports, en discuter mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.