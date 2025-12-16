Politique provinciale

Québec solidaire a décidé de lancer une pétition pour empêcher le gouvernement du Québec de dépenser des milliards de dollars pour le projet de 3e lien.
Écoutez Étienne Grandmont, député solidaire de Taschereau, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de Transports, en discuter mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ce que l'on comprend, c'est que ce projet-là, il est basé sur du vent. Pourtant, on continue à le faire avancer. Et si ça continue, ce qui est le souhait du gouvernement de la CAQ, on pourrait se retrouver avec des contrats signés pour lesquels, si on annule passé la prochaine élection, il y aura des pénalités. Donc, on aura dépensé des centaines de millions de dollars qui auront été ni plus ni moins qu'une grosse caisse électorale pour la CAQ dans la région de Québec.»