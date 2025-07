D'autres affaires sur le point d'être résolues?

Le véhicule de Robert Saint-Louis, disparu depuis juin 1988, a été repêché lundi à Deux-Montagnes.

Des restes humains ont été découverts à l'intérieur du véhicule et l'enquête se poursuit en collaboration avec le Bureau du coroner et le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale.

Ce sont les plongeurs de l'organisme à but non lucratif américain «Exploring with a Mission» qui ont été les premiers à faire la découverte.

Selon la Police du Lac des Deux-Montagnes, plusieurs autres véhicules ont été repérés dans le même secteur depuis dimanche.

