Santé et services de proximité

Le gouvernement confirme vouloir donner plus d'autonomie aux pharmaciens, mais les négociations sur le terrain stagnent. Le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoît Morin, fait le point sur ce qui attend les patients.

Le milieu de la santé est en pleine ébullition au Québec. Alors qu'un nouveau règlement a été publié pour élargir les services cliniques en pharmacie, la réalité sur le terrain semble plus complexe.

Écoutez Benoît Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, faire le point sur les changements à venir, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Benoît Morin tempère les attentes immédiates. Il souligne que les discussions tarifaires et administratives avec le gouvernement avancent à «pas de tortue».