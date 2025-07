Victoire dramatique contre les Argonauts

«On était rendus au milieu du troisième quart. Et le plan de match, on va se le dire, des Argonautes, de Toronto, autant offensivement que déplacement jusqu'à ce moment-là, fonctionnait à merveille. Et là, soudainement, ils ont marqué un touché à la fin du troisième quart. Et là on est arrivé et on se dit OK, là je suis tellement dans la Ligue canadienne, tout est possible et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais de voir une performance de la sorte, au stade, je peux vous dire une chose les gens qui se sont présentés dans le stade, ils en ont eu pour leur argent!»