Déficit probable de 77 milliards $ au fédéral

Selon le CD Howe Institute, un «think tank» de centre-droit indépendant, le déficit annuel du Canada sera de 77 milliards de dollars dans les quatre prochaines années si le gouvernement fédéral continue dans la même veine.

Écoutez Antonine Yaccarini se pencher sur le déficit fédéral au micro d'Élizabeth Crête.

«En campagne électorale, Mark Carney voulait se démarquer de Justin Trudeau. Il marquait une séparation assez importante sur plusieurs enjeux. On nous disait qu'on serait plus responsable en matière de dépenses, qu'on allait plus contrôler les dépenses», dit-elle.

«J'ai l'impression que, du côté des libéraux, on pellete un peu le problème par en avant. Visiblement, on n'a pas envie de dire les vraies affaires aux gens. Ce ne sont pas de belles nouvelles, on s'en doute, mais il va falloir justifier l'importance de ces dépenses. Personnellement, je ne suis pas opposée à ce qu'on augmente les dépenses en défense, mais j'aimerais qu'on m'explique où est-ce qu'on va couper et qu'est-ce qu'on va sacrifier.»

