Procès de Gilbert Rozon

«Il a témoigné cette semaine durant trois jours. La tension est montée jeudi. Le témoignage a dû être interrompu quand le conjoint d'une femme qui poursuit Gilbert Rozon l'aurait menacé et pris à la gorge. Des insultes ont été lancées. On a pris une pause jusqu'à hier et ça a repris. Et Gilbert Rozon, on le rappelle, témoigne dans le cadre de son procès civil, qui s'est ouvert au mois de décembre dernier. Et c'est assez clair, le fondateur de Juste pour rire ni tout.»