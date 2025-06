Carey Price n'ira pas au Temple tout de suite

Carey Price ne sera pas admis au Temple de la renommée du hockey à sa première année d'éligibilité.

Écoutez l'ancien entraîneur de Price, Stéphane Waite, commenter cette situation au micro de Mario Langlois ainsi que d'autres nouvelles de hockey.

Price, qui n'a pas remporté la coupe Stanley, n'a pas été retenu, mais d'autres gardiens qui n'ont pas remporté le gros trophée l'ont été.

«C'est certain que j'étais un peu déçu. Carey était pour moi le meilleur gardien de but, peut-être, dans les 20 dernières années. C'est probablement le meilleur gardien de but sur une longue période. C'est certain que je suis un petit peu biaisé.»

«Durant les huit années durant lesquelles j'ai été avec le Canadien, on avait des équipes ordinaires ou un petit peu en haut de la moyenne. Et Carey a faussé les données longtemps. Et quand tu finis premier dans l'histoire du Canadien de Montréal pour les victoires, c'est quelque chose. On parle du Canadien de Montréal, pas des Blue Jackets de Columbus.»

