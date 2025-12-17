Désormais entraîneur-chef

D'entraîneur adjoint à entraîneur-chef: c'est le lot de Marc Dos Santos avec le Los Angeles FC qui a promu le Québécois la semaine dernière.
Écoutez le Montréalais Marc Dos Santos parler de sa nouvelle réalité au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le processus d'entrevue a duré plusieurs mois, entre août et novembre;
- «Tu ne peux pas dire non au LAFC», souligne-t-il;
- L'importance de ses expériences passées, notamment la gestion de grands joueurs;
- Polyglotte, Dos Santos insiste sur la valeur des langues pour connecter avec un effectif international;
- Il attribue ses racines québécoises à sa réussite;
- L'impact de la Coupe du monde 2026 sur le soccer nord-américain.