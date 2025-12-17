 Aller au contenu
Les Penguins de nouveau en vente

«Je pense qu'ils vendent à un bon moment» -Hugues Léger

le 17 décembre 2025

«Je pense qu'ils vendent à un bon moment» -Hugues Léger
Les Penguins de Pittsburgh / AP/Gene J. Puskar

Fenway Sports Group a acheté les Penguins de Pittsburgh pour 900 millions $ en 2021 et il s'apprête à les revendre pour environ le double.

Écoutez Hugues Léger commenter cette nouvelle et plusieurs autres d'ordre économique pour sa chronique La valeur du sport avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La revente des Penguins va rapporter gros;
  • Devant le tollé, la FIFA baisse le prix de certains de ses billets pour la Coupe du monde de football;
  • Formule 1: les écuries valent 3,4 milliards $ en moyenne.

