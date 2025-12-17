 Aller au contenu
Les Blackhawks contre les Canadiens, jeudi

«Il faut garder les choses simples» -Louis Crevier

par 98.5 Sports

0:00
10:21

le 17 décembre 2025 20:30

Mario Langlois
Louis Crevier (46), à l'avant-plan, et Ilya Mikheyev (95) célèbrent un but des Blackhawks. / AP/Matt Marton

Louis Crevier et les Blackhawks de Chicago seront à Montréal, jeudi, afin d'y affronter les Canadiens de Montréal.

Écoutez le défenseur québécois format géant perler de son excellent début de saison et de son équipe avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'excellent début de saison (3 buts, 9 points) de Crevier à Chicago;
  • Son rôle physique attendu en raison de son gabarit (6'8", 228 livres).
  • Crevier évoque l'absence de Connor Bedard et la séquence difficile des Hawks (trois victoires en 14 matchs)
  •  L'importance de la persévérance après avoir été repêché 188ᵉ en 2020 et surmonté des moments de découragement dans la Ligue américaine.
  • Crevier souligne la nécessité de simplicité et de constance pour garder sa place dans l’alignement.

