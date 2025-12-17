Canadiens de Montréal

Les discussions entourant la gestion des gardiens de but des Canadiens n'ont jamais de fin quand ça va bien. Imaginez quand ça va mal...
Écoutez Dany Dubé, l'analyste des matchs du Tricolore chez Cogeco Media, en compagnie de Mario Langlois, aux Amteurs de sports.
Les sujets discutés
- Le Canadien ne gagne pas à Montréal et les gardiens ont de la misère encore plus;
- Samuel Montembeault face à la pression du marché montréalais et à la gestion des attentes;
- On souligne le manque de stabilité défensive, l'absence de jeu physique et la faiblesse offensive;
- L'entraîneur Martin St-Louis protège ses joueurs publiquement, mais l’équipe doit adopter un style plus robuste et constant pour espérer une place en séries.