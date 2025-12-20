 Aller au contenu
Hockey
Acquisition de Danault contre un choix de 2e ronde

«Ce qu'il va amener, les Canadiens en avaient besoin» -Martin McGuire

par 98.5

0:00
4:58

Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 décembre 2025 09:51

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Ce qu'il va amener, les Canadiens en avaient besoin» -Martin McGuire
Les Canadiens de Montréal ont fait l'acquisition de Phillip Danault, qui peinait à évoluer parmi les Kings de Los Angeles, en échange d'un choix de 2e ronde au repêchage. / Erin Hooley / The Associated Press

Les Canadiens de Montréal ont fait l'acquisition de Phillip Danault, qui peinait à évoluer parmi les Kings de Los Angeles, en échange d'un choix de 2e ronde au repêchage.

Écoutez Martin McGuire discuter de cette transaction, samedi, à l'émission Signé Lévesque.

«Le Phillip Danault de 2025, ce n’est pas celui de 2021. Il est moins prolifique offensivement. Mais ce qu'il va amener, le Canadien en avait besoin. Les mises en jeu en territoire défensif, le désavantage numérique, les périodes critiques de fin et début de période. Il va supporter Nick Suzuki.»

Martin McGuire

Vous aimerez aussi

«C'est le fun de mettre ça derrière moi» -Zachary Bolduc
Le hockey des Canadiens
«C'est le fun de mettre ça derrière moi» -Zachary Bolduc
0:00
12:55
La «business» du hockey: Letang commente l'avenir du noyau des Penguins
Les amateurs de sports
La «business» du hockey: Letang commente l'avenir du noyau des Penguins
0:00
12:09

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Quelles sont les chansons de Noël avec le plus de versions différentes?
Rattrapage
Signé Lévesque
Quelles sont les chansons de Noël avec le plus de versions différentes?
Quelles sont les racines historiques des repas de Noël?
Rattrapage
Chronique historique
Quelles sont les racines historiques des repas de Noël?
Immigration : «C'est très inhumain comme chicane fédérale-provinciale»
Rattrapage
Signé Lévesque
Immigration : «C'est très inhumain comme chicane fédérale-provinciale»
De la musique québécoise sous le sapin de Noël
Rattrapage
Suggestions pour les amateurs de musique
De la musique québécoise sous le sapin de Noël
Risques d'incendie : remboursement possible pour certaines cuisinières Samsung
Rattrapage
Action collective autorisée
Risques d'incendie : remboursement possible pour certaines cuisinières Samsung
Quelques séries à rattraper pendant le temps des fêtes
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques séries à rattraper pendant le temps des fêtes
La voix des sports en Mauricie prend sa retraite après 36 ans
Rattrapage
Tour du Québec
La voix des sports en Mauricie prend sa retraite après 36 ans
Quelques spectacles classiques du temps des fêtes à Montréal
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques spectacles classiques du temps des fêtes à Montréal
Santé: «Le constat c'est que la machine est juste trop grosse»
Rattrapage
Départ de Dubé
Santé: «Le constat c'est que la machine est juste trop grosse»
Rétrospective des tendances qui ont marqué le web en 2025
Rattrapage
Jet2 Holiday, concert de Coldplay…
Rétrospective des tendances qui ont marqué le web en 2025
«Il y a toujours cette impression que l'on tente de cacher des choses»
Rattrapage
Chronique américaine : Affaire Epstein
«Il y a toujours cette impression que l'on tente de cacher des choses»
«J'avais confiance de gagner, mais c'était un combat perpétuel»
Rattrapage
Erreurs judiciaires : libéré après 33 ans
«J'avais confiance de gagner, mais c'était un combat perpétuel»
«C'est intéressant et rafraîchissant, surtout à l'ère de la désinformation»
Rattrapage
Série Entre les lignes
«C'est intéressant et rafraîchissant, surtout à l'ère de la désinformation»
«Daniel Jolivet s'est battu pour cette libération-là»
Rattrapage
Après 33 ans derrière les barreaux
«Daniel Jolivet s'est battu pour cette libération-là»