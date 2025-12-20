Acquisition de Danault contre un choix de 2e ronde

Les Canadiens de Montréal ont fait l'acquisition de Phillip Danault, qui peinait à évoluer parmi les Kings de Los Angeles, en échange d'un choix de 2e ronde au repêchage.
Écoutez Martin McGuire discuter de cette transaction, samedi, à l'émission Signé Lévesque.
«Le Phillip Danault de 2025, ce n’est pas celui de 2021. Il est moins prolifique offensivement. Mais ce qu'il va amener, le Canadien en avait besoin. Les mises en jeu en territoire défensif, le désavantage numérique, les périodes critiques de fin et début de période. Il va supporter Nick Suzuki.»