Après le repêchage d'expansion

La Victoire de Montréal a perdu quatre joueuses lors du repêchage d'expansion 2025 de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Écoutez la directrice générale de la Victoire, Danièle Sauvageau, commenter ce mouvement de personnel au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Sauvageau admet que ces pertes font mal.

La formation montréalaise a perdu les défenseures Cayla Barnes et Anna Wilgren, ainsi que les attaquantes Jennifer Gardiner et Abby Boreen. Des acquisitions faites l'an dernier.

«Je suis triste de voir partir des joueuses de qualité, des femmes de qualité. On les a amenées à Montréal. L'année dernière, on avait à colmater quelques quelques failles et on avait choisi six joueuses qui nous ont rendu en l'espace d'un an. Elles ont eu un grand impact, autant sur la glace que dans la communauté.»