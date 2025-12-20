 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

Soirée d'histoire au Centre Bell: Sidney Crosby sur les traces de Mario Lemieux

par 98.5

0:00
53:53

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 20 décembre 2025 19:15

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Soirée d'histoire au Centre Bell: Sidney Crosby sur les traces de Mario Lemieux
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Les Canadiens tenteront de maintenir leur place au haut de leur division en affrontant les Penguins qui eux sont sur une dérive de sept défaites de suite, à Montréal. 

L'avant-match est marqué par l'annonce majeure du retour de Phillip Danault à Montréal, acquis des Kings de Los Angeles en retour d'un choix de deuxième ronde.

Le directeur général Kent Hughes et l'entraîneur Martin St-Louis soulignent le besoin d'expérience, de leadership et d'efficacité défensive, notamment pour appuyer Jake Evans en désavantage numérique et permettre à Nick Suzuki de mieux répartir ses minutes.

En parallèle, une ambiance électrique règne au Centre Bell alors que Sidney Crosby n'est qu'à un point d'égaler le record de Mario Lemieux comme meilleur pointeur de l'histoire des Penguins.

Malgré une séquence difficile de sept défaites, Pittsburgh mise sur ses vétérans pour relancer sa saison.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Penguins et les Canadiens, samedi soir au Centre Bell, avec Martin McGuire et Dany Dubé. 

«J'ai tellement de respect pour ce qu'il a accompli et ce qu'il représente pour cette équipe et pour le hockey. [...] Mais il s'agit d'abord de gagner.»

Sidney Crosby

Vous aimerez aussi

«On remarque qu'on avait besoin d'un peu plus d'expérience» -Kent Hughes
Le hockey des Canadiens
«On remarque qu'on avait besoin d'un peu plus d'expérience» -Kent Hughes
0:00
9:37
Michael Hage: de l’Université du Michigan au Mondial de hockey junior
Les amateurs de sports
Michael Hage: de l’Université du Michigan au Mondial de hockey junior
0:00
6:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
L’énigme Juraj Slafkovsky et le dossier Samuel Montembeault
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
L’énigme Juraj Slafkovsky et le dossier Samuel Montembeault
«On remarque qu'on avait besoin d'un peu plus d'expérience» -Kent Hughes
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On remarque qu'on avait besoin d'un peu plus d'expérience» -Kent Hughes
«J'ai vécu des moments extraordinaires à Montréal, excité d'y retourner»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«J'ai vécu des moments extraordinaires à Montréal, excité d'y retourner»
«Il me donne plus de constance» -Martin St-Louis
Rattrapage
Zachary Bolduc, de plus en plus complet
«Il me donne plus de constance» -Martin St-Louis
«C'est le fun de mettre ça derrière moi» -Zachary Bolduc
Rattrapage
Premiers buts au Centre Bell
«C'est le fun de mettre ça derrière moi» -Zachary Bolduc
Deuxième période: la statistique qui tue
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Deuxième période: la statistique qui tue
Jimmy Waite commente les performances de Knight, Crevier et Bedard
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Jimmy Waite commente les performances de Knight, Crevier et Bedard
Trop de dentelle au Centre Bell?
Rattrapage
Insuccès des Canadiens à domicile
Trop de dentelle au Centre Bell?
«J'ai très confiance qu'il va revenir, le 'Monty'» -Martin St-Louis
Rattrapage
Samuel Montembeault cédé à Laval
«J'ai très confiance qu'il va revenir, le 'Monty'» -Martin St-Louis
«C'est ma responsabilité de ne pas céder la rondelle» -Jacob Fowler
Rattrapage
Son erreur sur le 3e but des Flyers
«C'est ma responsabilité de ne pas céder la rondelle» -Jacob Fowler
Montembeault à Laval: «Je pense que c'était la bonne décision»
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Montembeault à Laval: «Je pense que c'était la bonne décision»
Une bataille pour chaque point
Rattrapage
Association de l'est
Une bataille pour chaque point
Dvorak, Zegras, Tocchet et la culture des Flyers
Rattrapage
Entrevue avec Daniel Brière
Dvorak, Zegras, Tocchet et la culture des Flyers
La gestion des gardiens et l'absence de Matheson
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La gestion des gardiens et l'absence de Matheson