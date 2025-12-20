Le hockey des Canadiens

Les Canadiens tenteront de maintenir leur place au haut de leur division en affrontant les Penguins qui eux sont sur une dérive de sept défaites de suite, à Montréal.

L'avant-match est marqué par l'annonce majeure du retour de Phillip Danault à Montréal, acquis des Kings de Los Angeles en retour d'un choix de deuxième ronde.

Le directeur général Kent Hughes et l'entraîneur Martin St-Louis soulignent le besoin d'expérience, de leadership et d'efficacité défensive, notamment pour appuyer Jake Evans en désavantage numérique et permettre à Nick Suzuki de mieux répartir ses minutes.

En parallèle, une ambiance électrique règne au Centre Bell alors que Sidney Crosby n'est qu'à un point d'égaler le record de Mario Lemieux comme meilleur pointeur de l'histoire des Penguins.

Malgré une séquence difficile de sept défaites, Pittsburgh mise sur ses vétérans pour relancer sa saison.

Écoutez l'avant-match de la rencontre entre les Penguins et les Canadiens, samedi soir au Centre Bell, avec Martin McGuire et Dany Dubé.