Le hockey des Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont signé une victoire éclatante de 4-0 contre les Penguins de Pittsburgh, ce qui donnait un huitième revers consécutif à ces derniers.

La soirée a été marquée par des moments marquants pour de jeunes joueurs du CH: Owen Beck a enfin inscrit son premier but officiel dans la LNH, tandis que le jeune gardien de 21 ans, Jacob Fowler, a réalisé un blanchissage de 31 arrêts à son quatrième départ seulement.

Devant les médias, les joueurs et l'entraîneur Martin St-Louis ont loué la maturité croissante du groupe et l'engagement défensif, illustré par des tirs bloqués cruciaux en fin de match, consolidant ainsi la deuxième place de l'équipe dans la division Atlantique.

Écoutez les échos de vestiaire de l'après-match de la rencontre Canadiens-Penguins, samedi soir, avec Louis Jean.