«Sidney Crosby, c'est le joueur le plus efficace dans toute la LNH lorsqu'il n'a pas la rondelle, rapport âge/performance. C'est, de loin, le joueur le plus engagé, le plus efficace à cinq contre cinq. Si tu veux gagner, c'est là que ça se passe!»

«C'est comme ton arbre de Noël: Tu peux avoir un beau sapin, mais si tu n'as rien à mettre dedans...Mais si tu peux aller chercher les décos, il manque juste les lumières... On est là-dedans.»

Une bourde colossale de l'Avalanche?

Mikko Rantanen est en feu. Le joueur des Stars de Dallas vient d'inscrire deux tours du chapeau consécutif et il a participé aux 12 derniers buts de son équipe. Rien de moins.

C'est surtout le joueur que l'Avalanche du Colorado a échangé aux Hurricanes de la Caroline et que les Hurricannes ont échangé aux Stars. Et qui a éliminé l'Avalanche.

Écoutez Dany faire la démonstration que l'Avalanche a très mal négocié avec son joueur en comparant avec d'autres équipes ayant eu deux joueurs dominants - et payés très cher - en même temps; McDavid et Draisaitl (Oilers), Matthews et Marner (Maple Leafs), Crosby et Malkin (Penguins).

«Est-ce que l'Avalanche va se remettre de ça»?, se demande Dany Dubé.