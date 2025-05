Son rôle de Dédé Fortin

«Je pense que j'ai eu un coup de pouce d'André. Je me souviens qu'après une semaine de tournage, on tournait de nuit, puis j'étais pas content d'où le film s'en allait. En fait, moi et mon travail, je dirais. J'étais comme: "Il faut qu'il se passe quelque chose."», dit Ricard.

«On tournait une scène d'archives où ils étaient dans un studio en train de faire un de leurs premiers shows. À un moment donné, j'étais fatigué et j'avais la caméra dans la face. C'était un gros plan et je me souviens que Jean-Philippe était là: ''Let's go! Donne-nous quelque chose!'' Puis là, j'avais compris que pour m'en sortir, il fallait faire un bras d'honneur, finalement, à toute la machine.»

«Là, j'ai vraiment touché à quelque chose qui était vraiment, profondément, à mon avis, les Colocs, c'est-à-dire c'est une sorte de: ''Tu te laisseras pas bouffer par la machine, pis par l'institution. Pis on est des artistes, on fait de la musique." Pis là, j'ai pu entrer dans tout ce qui était ce band-là. Et on ne le rappelle pas assez souvent, à mon avis, c'est un band de bohémiens, Les Colocs.»