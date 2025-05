«Je me bats dans un mois. Malheureusement, on ne peut pas dire l'adversaire jusqu'à temps que ça soit signé, mais on va être sur la carte UFC à Atlanta, le 14 juin. Donc on a hâte de parler de l'adversaire. C'est un adversaire qui a fait beaucoup de bruit chez les 135 livres. Là, ça va être mon deuxième combat à 135 livres. C'est quelqu'un qui est très haut placé et ça, ça fait juste me propulser encore plus proche du Top 10, Top 5...»