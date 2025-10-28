 Aller au contenu
Combats
Premier duo de frères canadiens dans la UFC

La passion et l'amour fraternel des frères Jourdain

par 98.5 Sports

0:00
25:14

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 octobre 2025 20:46

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
La passion et l'amour fraternel des frères Jourdain
Charles (à gauche) et Louis Jourdain en compagnie de Mario Langlois. / Cogeco Média

Il y a eu plusieurs frères qui ont eu le plaisir de faire carrière dans une même discipline sportive, dans un même sport. C'est même survenu pour des athlètes québécois ou québécoises.

Mais ce n'était encore jamais survenu aux Arts martiaux mixtes. C'est fait, désormais.

Écoutez Charles et Louis Jourdain, les premiers frères canadiens à faire partie de l'UFC, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Louis a ébloui Dana White avec sa victoire au Contender Series;
  • Et il a ainsi obtenu un contrat après 16 ans d'effort et de nombreuses blessures au genou;
  • «Après 16 ans de travail acharné, je me suis enfin rendu et je rejoins mon frère», explique Louis;
  • «Voir mon frère accomplir sa légende personnelle. Pour moi, ça a été un des plus beaux moments de ma vie», souligne Charles;
  • Charles Jourdain: «Je suis comme un phénix qui renait de mes cendres. J'ai vieilli comme un bon vin»;
  • Charles s'est souvent battu en infériorité de poids contre ses adversaires.

