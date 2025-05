Alex Cousineau a été nommé président des Lions de Trois-Rivières de la ECHL. Il devient ainsi, à 28 ans, le plus jeune président jamais nommé à ce poste au sein du circuit.

Écoutez Alex Cousineau au micro de Mario Langlois.

«C'est sûr que c'est un privilège pour moi d'être le plus jeune président de l'histoire des Lions de Trois-Rivières, mais simplement de travailler avec cette organisation-là», dit-il.

«On a eu une très belle saison au niveau des foules. On est en augmentation d'à peu près 19 % au niveau de l'assistance. Cette année, on a également remporté notre premier championnat. Et on est en deuxième ronde des séries éliminatoires. On joue demain le match numéro trois contre les Admirals de Norfolk. On espère continuer jusqu'à la fin du mois de juin et peut être potentiellement remporter la coupe.»