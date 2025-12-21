Le hockey des Canadiens

Après avoir blanchi les Penguins (14-11-9, 37 points) 4-0 samedi soir à Montréal, les Canadiens (19-12-4, 42 points) débarquent au PPG Paints Arena dimanche avec un objectif clair: compléter le balayage de cette série aller-retour et s'approcher un peu plus de la 1re place dans la division Atlantique.

Pour Sidney Crosby, l’enjeu est historique: bloqué à 1722 points, le capitaine n'est qu'à un seul point d'égaler le record de concession de Mario Lemieux.

Mais après deux matchs sans but, la frustration grimpe à Pittsburgh, où l’équipe croule sous huit revers consécutifs.

Du côté montréalais, l'absence de Jake Evans, blessé, force le rappel de Samuel Blais et un remaniement des trios, propulsant possiblement Joe Veleno dans un rôle accru.

Jakub Dobes sera devant le but pour les Canadiens. C'est Arturs Silovs qui défendra le filet des Penguins.

Branchez-vous dès 18h30 sur les plateformes de Cogeco Média pour l'avant-match de la rencontre Canadiens-Penguins, avec Martin McGuire et Dany Dubé.