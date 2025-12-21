Le hockey des Canadiens

Après avoir blanchi les Penguins (14-11-9, 37 points) 4-0 samedi soir à Montréal, les Canadiens (19-12-4, 42 points) débarquent au PPG Paints Arena dimanche avec un objectif clair: compléter le balayage de cette série aller-retour et s'approcher un peu plus de la 1re place dans la division Atlantique.
Pour Sidney Crosby, l’enjeu est historique: bloqué à 1722 points, le capitaine n'est qu'à un seul point d'égaler le record de concession de Mario Lemieux.
Mais après deux matchs sans but, la frustration grimpe à Pittsburgh, où l’équipe croule sous huit revers consécutifs.
Du côté montréalais, l'absence de Jake Evans, blessé, force le rappel de Samuel Blais et un remaniement des trios, propulsant possiblement Joe Veleno dans un rôle accru.
Jakub Dobes sera devant le but pour les Canadiens. C'est Arturs Silovs qui défendra le filet des Penguins.
Branchez-vous dès 18h30 sur les plateformes de Cogeco Média pour l'avant-match de la rencontre Canadiens-Penguins, avec Martin McGuire et Dany Dubé.
Déroulement de la rencontre
Première période
À 15:28, Noah Dobson se fait siffler par les arbitres pour avoir retardé le match, ayant lancé la rondelle par-dessus la baie vitrée. Le Penguins ont leur premier avantage numérique de la rencontre. L'équipe locale a tiré une fois sur le but de Dobes durant la séquence.
Peu de temps après le retour en 5 contre 5, les Canadien effectuent un jeu en tic-tac-toe spectaculaire et marquent le premier but du match. À 12:29, Oliver Kapanen marque son 11e de la saison, sur des passes de Juraj Slafkovský et d'Ivan Demidov. C'est 1-0 Montréal.
Les Penguins répondent rapidement, provoquant l'égalité à 12:02: Sidney Crosby (20) inscrit son 1723e points en carrière, égalisant enfin Mario Lemieux. Erik Karlsson et Rickard Rakell ont des aides sur le jeu. La marque est de 1-1 à Pittsburgh.
À 10:41, Kris Letang est pénalisé 2 minutes pour avoir fait trébucher Arber Xhekaj. Aucun but n'est marqué pendant l'attaque à cinq de l'équipe locale.
Quelques instants après la fin de la pénalité, à 7:58, c'est au tour du CH de jouer à 4 contre 5 encore: Adam Engstrom a fait trébucher Rutger McGroarty. Les Penguins en profitent et prennent les devants dans le match, grâce au but de Rickard Rakell (4) sur des passes de Bryan Rust et Sidney Crosby.
Ce dernier ajoute ainsi un autre point à sa légendaire carrière et devient le plus grand marqueur de l'histoire de sa franchise, avec 1724 points. Une pause a lieu dans le match pour permettre la tenue des célébrations appropriées. L'équipe locale mène par la marque de 2 à 1.
En 20 minutes de jeu, les Penguins ont dominé pour le nombre de tirs au but, avec 15 tirs contre 8 pour les Canadiens.
Deuxième période
Le trio de Kapanen est la bougie d'allumage des Canadiens: à 16:06, Ivan Demidov marque son 8e filet de la saison, avec des passes de Juraj Slafkovský et d'Oliver Kapanen. C'est 2-2 au PPG Paints Arena.
Avec 12 minutes à faire à la 2e période, les Penguins n'ont toujours pas tiré sur Dobes. Le premier tir de l'équipe locale se produit à 9:17.
Dobes est battu du côté de la mitaine par le vétéran Noel Acciari à 8:10. C'est un tir qu'il aimerait bien revoir! Les passes sur le jeu appartiennent à Kris Letang et Arturs Silovs. Les Penguins reprennent les devants 3-2.
À 5:39, deux pénalités pour rudesse contre Ryan Shea et Sammy Blais nous donne 2 minutes de jeu à 4 contre 4, sans changement à la marque.
Lors de la deuxième période, les Penguins ont tiré 14 fois sur Dobes et les Canadiens ont lancé 9 rondelles sur Silovs.
Troisième période
... À suivre