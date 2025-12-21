Le hockey des Canadiens

Après 40 minutes de jeu, c'est 3-2 pour les Penguins contre les Canadiens à Pittsburgh.

Dany Dubé a analysé les trajectoires de carrière de Sidney Crosby, Connor McDavid et Nathan MacKinnon en les projetant jusqu'à l'âge de 39 ans.

Où se trouveront ces joueurs au talent énorme dans le classement historique de la LNH, à la fin de leur carrière?

Écoutez le commentaire de Dany Dubé, lors du 2e entracte du match Canadiens-Penguins, dimanche, avec Martin McGuire.