Après dix ans sans contact

Aujourd'hui, Michèle et Patrick ont renoué.

«On est de très, très bons amis», dit-elle.

Et elle explique comment ont eu lieu les retrouvailles, en partie grâce à sa fille.

Jana, fille de Michèle et de Patrick, qui a étudié à Denver, a invité sa mère au restaurant de John Elway. Et à l'entrée du resto, elle dit à sa mère; «J'ai invité papa.»

«J'avais quand même évolué. J'avais été en Inde, j'avais été en Thaïlande, j'avais été aux Maldives faire des affaires de méditation, puis on dirait que j'étais comme plus ouverte. J'ai dit oui: ''Let's go!'' Il arrive. Il m'embrasse les deux joues. Je te jure, c'est comme si on était les meilleurs amis du monde ce soir-là», dit-elle.

«Patrick avait réservé une table dans un coin. Puis, il va voir John (Elway) pour lui dire: ''Je veux la table dans le milieu du restaurant.'' On s'est installé. On a discuté moi, Patrick et Jana. Ma fille s'est mise à pleurer et elle a fait un zoom avec ses deux frères en disant: ''Les gars, regardez où je suis aujourd'hui.'' On a tous ouvert nos téléphones et on s'est mis à pleurer les cinq.''