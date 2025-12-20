Le hockey des Canadiens

Les Canadiens mènent par la marque de 2 à 0, après 20 minutes de jeu, samedi soir au Centre Bell contre les Penguins.

Lors de l'entracte, Dany Dubé et Martin McGuire reviennent sur le Canadien qui a frappé un grand coup en rapatriant Phillip Danault des Kings de Los Angeles contre un choix de deuxième ronde.

Cette transaction vise à injecter de l'expérience et du leadership au sein d'un noyau jeune et éprouvé par les blessures.

Kent Hughes souligne que Danault, un centre gaucher d'élite défensivement, permettra de mieux répartir les responsabilités et d'alléger la lourde charge de travail de Nick Suzuki et Jake Evans.

Malgré un début de saison difficile en Californie, l'organisation montréalaise est convaincue que Danault retrouvera son identité et servira de mentor idéal pour la progression des jeunes centres de l'équipe.

