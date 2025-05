Bilan de fin de saison des Canadiens

La saison des Canadiens de Montréal a pris fin, mercredi, face aux Capitals de Washington.

Pour l'occasion, l'animateur Mario Langlois accueille une table ronde digne d'une unité de jeu de puissance.

Stéphane Waite, l'ancien entraîneur des gardiens des Canadiens

Jérémie Rainville, animateur de l'émission Bonsoir les Sportifs.

Jean-François Chaumont, journaliste au LNH.com

Danièle Sauvageau, directrice générale de la Victoire de Montréal

L'élimination, une déception?

Stéphane Waite: «Zéro déception. C'est juste du bon. L'expérience que ces gars-là viennent de prendre, c'est incroyable. Ces jeunes-là vont arriver au prochain camp d'entraînement en se disant: ''Écoute, on fait partie de la cour des grands maintenant. On a joué avec les grands.'' La cour des grands, c'est de jouer dans les séries. Et ils l'ont fait.»

Danièle Sauvageau: «Ils sont passés du bas de classement aux séries en l'espace d'une saison. Pour moi, c'est une évolution exemplaire.»

Jean-François Chaumont: «Je pense que c'est une équipe qui vient de vieillir rapidement, puis vieillir dans le bon sens. C'est de l'expérience en or. Tu ne veux pas non plus tomber dans une morosité comme les Sabres de Buffalo où tu ne gagnes pas pendant pratiquement une dizaine d'années.»

Jérémie Rainville: «Les Canadiens, c'est une ligne (premier trio), Lane Hutson et un gardien pour arrêter les rondelles. il manquait de stock autour de ce groupe pour qu'il soit compétitif.»