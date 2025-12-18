 Aller au contenu
Hockey
Deuxième période: la statistique qui tue

par 98.5 Sports

Le commentaire de Dany Dubé

La deuxième période a été plus souvent qu'autrement difficile, voire, catastrophique, pour les Canadiens de Montréal depuis le premier novembre.

À quel point?

Dany Dubé a quelques chiffres.

Les gardiens n'ont pas aidé, eux qui ont accordé 25 buts en 14 matchs pour une moyenne de buts alloués de ,806.

Mais il y a une statistique encore plus terrifiante. La statistique qui tue.
Le Tricolore a «perdu» la deuxième période huit fois durant cette séquence. Combien de points ont-ils récolté sur une possibilité de 16?

Écoutez la réponse de Dany...

