Le commentaire de Dany

La deuxième période a été plus souvent qu'autrement difficile, voire, catastrophique, pour les Canadiens de Montréal depuis le premier novembre.
À quel point?
Dany Dubé a quelques chiffres.
Les gardiens n'ont pas aidé, eux qui ont accordé 25 buts en 14 matchs pour une moyenne de buts alloués de ,806.
Mais il y a une statistique encore plus terrifiante. La statistique qui tue.
Le Tricolore a «perdu» la deuxième période huit fois durant cette séquence. Combien de points ont-ils récolté sur une possibilité de 16?
