Premier doublé au Centre Bell

Menés à l'attaque par Zachary Bolduc qui a inscrit ses premiers buts au Centre Bell dans l'uniforme Bleu-Blanc-Rouge, les Canadiens de Montréal ont vaincu les Blackhawks de Chicago 4-1, jeudi soir.
Bolduc (8e, 9e), qui avait inscrit sept buts à l'étranger jusqu'ici, a enfin brisé la glace à Montréal avec un doublé.
Noah Dobson (5e) et Nick Suzuki (10e), ce dernier dans un filet désert, ont complété pour le Tricolore (18-12-4, 40 points). Lane Hutson a récolté trois mentions d'aide.
Étanches en défensive, les Canadiens ont limité les Blackhawks à 15 tirs au but. Jacob Dobes, solide, n'a accordé qu'un but, celui de Frank Nazar (6e), dans ce match ou pas moins de trois buts ont été refusés. Un au Blackhawks, pour obstruction, et deux aux Canadiens, chaque fois en raison de hors-jeu.
Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, samedi, pour affronter les Penguins de Pittsburgh.
Solides coups d'épaule
Les joueurs des Canadiens distribuent allègrement de solides mises en échec dès les premières minutes de jeu.
Les Blackhawks inscrivent ce qui pourrait être le premier but du match à 4:07, mais Martin St-Louis conteste en raison de la présence d'Ilya Mikheyev qui fait chuter Jakub Dobes. La reprise lui donne raison. But refusé.
Le Tricolore n'a pas cette chance quelques minutes plus tard, lorsque Frank Nazar fait dévier une rondelle à l'embouchure du filet de Dobes: 1-0 Blackhawks à 7:27.
La riposte s'orchestre en fin d'engagement, lorsque Cole Caufield alimente à la perfection Zachary Bolduc placé dans l'enclave qui fait mouche à l'aide d'un tir aussi foudroyant que chirurgical, à 14:23. Un premier but pour Bolduc au Centre Bell dans l'uniforme des Canadiens.
Noah Dobson écope de la première pénalité de la rencontre en deuxième période, mais le Tricolore s'en tire sans casse.
Dobes sauve les meubles à la 12e minute de jeu quand il fait deux arrêts coup sur coup, le second, à courte distance, contre Mikheyev, après une perte de contrôle de la rondelle de Juraj Slafkovsky en zone neutre.
Le Tricolore prend les devants lors d'un avantage numérique à 16:57 lorsque Brendan Gallagher redirige un tir d'Alexandre Texier à l'entrée du filet.
Euh... Non. Les Blackhawks estiment qu'il y avait hors-jeu lors de l'entrée de zone et la reprise leur donne raison. Un deuxième but refusé ce soir.
Les Canadiens ont droit à un autre jeu de puissance en fin de période et ils ratent de peu à deux reprises.
La pénalité des Blackhawks - qui chevauchait les deux périodes -, n'est terminée que depuis deux secondes lorsqu'un tir de la pointe est dévié par Bolduc pour son deuxième de la rencontre.
Quelques secondes plus tard, Josh Anderson ajoute son grain de sel en inscrivant le troisième but des siens.
Minute... Les Blackhawks estiment - encore une fois - qu'il y a eu hors-jeu et ils ont encore gain de cause.
Les Canadiens ne lâchent pas et une rondelle sautillante près de Spencer Knight va permettre à Dobson de glisser la rondelle dans le filet exactement à mi-chemin de la période.
Les Blackhawks retirent leur gardien et cela permet à Suzuki d'inscrire son but le plus facile de la saison. Fin des émissions.