Premier doublé au Centre Bell

Menés à l'attaque par Zachary Bolduc qui a inscrit ses premiers buts au Centre Bell dans l'uniforme Bleu-Blanc-Rouge, les Canadiens de Montréal ont vaincu les Blackhawks de Chicago 4-1, jeudi soir.

Bolduc (8e, 9e), qui avait inscrit sept buts à l'étranger jusqu'ici, a enfin brisé la glace à Montréal avec un doublé.

Noah Dobson (5e) et Nick Suzuki (10e), ce dernier dans un filet désert, ont complété pour le Tricolore (18-12-4, 40 points). Lane Hutson a récolté trois mentions d'aide.

Étanches en défensive, les Canadiens ont limité les Blackhawks à 15 tirs au but. Jacob Dobes, solide, n'a accordé qu'un but, celui de Frank Nazar (6e), dans ce match ou pas moins de trois buts ont été refusés. Un au Blackhawks, pour obstruction, et deux aux Canadiens, chaque fois en raison de hors-jeu.

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, samedi, pour affronter les Penguins de Pittsburgh.

Solides coups d'épaule

Les joueurs des Canadiens distribuent allègrement de solides mises en échec dès les premières minutes de jeu.

Les Blackhawks inscrivent ce qui pourrait être le premier but du match à 4:07, mais Martin St-Louis conteste en raison de la présence d'Ilya Mikheyev qui fait chuter Jakub Dobes. La reprise lui donne raison. But refusé.

Le Tricolore n'a pas cette chance quelques minutes plus tard, lorsque Frank Nazar fait dévier une rondelle à l'embouchure du filet de Dobes: 1-0 Blackhawks à 7:27.

La riposte s'orchestre en fin d'engagement, lorsque Cole Caufield alimente à la perfection Zachary Bolduc placé dans l'enclave qui fait mouche à l'aide d'un tir aussi foudroyant que chirurgical, à 14:23. Un premier but pour Bolduc au Centre Bell dans l'uniforme des Canadiens.