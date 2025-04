«Laine n'apporte absolument rien»

Les Canadiens tirent de l'arrière 0-2 contre les Capitals de Washington dans leur série de premier tour éliminatoire de la Ligue nationale.

Écoutez José Thédoreo commenter cette série au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports

Quels ajustements les Canadiens doivent-il faire?

«On doit reconnaître qu'on est un moins bon club que Washington. On doit s'adapter. Présentement, je regarde le Canadien et on dirait qu'on essaie d'aller coup pour coup. On y va en attaque... On prend une chance en attaque... On prend une chance défensivement... Et tu regardes le Canadien: défensivement, on donne des deux contre un, les défenseurs reculent beaucoup trop profondément. Tout ça pour dire qu'on doit s'adapter.»

On laisse Patrik Laine de côté ou pas, vendredi?