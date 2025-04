L'inflation à 2,3 % en mars

Surprise: l'inflation au Canada en mars est tombée à 2,3% contre les 2,7% attendus, principalement due à une réduction de 12% des prix du transport aérien et une baisse des prix de l'essence.

Écoutez Michèle Boisvert commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.

«Le fait que les gens ont annulé des voyages aux États-Unis, ça a eu un impact important. Le prix du transport aérien a reculé de 12 %, et donc, ça a un impact réel. Et il y a aussi la baisse du prix de l'essence. C'est lié aux tarifs, parce que ralentissement de l'économie mondiale, c'est la crainte qu'on a. Et on a vu le prix du pétrole qui baisse et le prix de l'essence a suivi également. Donc, on commence à sentir un peu l'impact. Mais cette fois-ci, c'est de façon positive baisse du prix de l'essence», dit Michlèle Boisvert.

Autre sujet discuté

Les inquiétudes concernant une possible délocalisation de la production de Honda de l'Ontario aux États-Unis, bien que cela ait été démenti plus tard dans la journée

«L'impression que j'ai: il n'y a pas de fumée sans feu.»