Paix, solidarité et spiritualité

L’archevêque de Montréal, Christian Lépine, exprime son inquiétude face à la montée de l’intolérance, particulièrement envers les immigrants qu'on transforme souvent en boucs émissaires des crises sociales.

Il souligne que Noël, au-delà des festivités familiales, demeure une fête spirituelle centrée sur la naissance de Jésus.

Malgré le conservatisme de l’Église sur certains enjeux sociétaux, Mgr Lépine insiste sur le fait que l’institution ne cherche plus à dominer, mais à proposer un message de bienveillance et de dignité humaine.

Il conclut sur l'importance de la paix intérieure et du dialogue pour résoudre les problèmes réels.

Écoutez Monseigneur Christian Lépine discuter avec Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant.