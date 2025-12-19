 Aller au contenu
Société
Paix, solidarité et spiritualité

«L'intolérance n'est pas une solution, ça aggrave les problèmes» -Mgr Lépine

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 19 décembre 2025 17:03

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«L'intolérance n'est pas une solution, ça aggrave les problèmes» -Mgr Lépine
L’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine / Christinne Muschi/ La Presse Canadienne

L’archevêque de Montréal, Christian Lépine, exprime son inquiétude face à la montée de l’intolérance, particulièrement envers les immigrants qu'on transforme souvent en boucs émissaires des crises sociales.

Il souligne que Noël, au-delà des festivités familiales, demeure une fête spirituelle centrée sur la naissance de Jésus.

Malgré le conservatisme de l’Église sur certains enjeux sociétaux, Mgr Lépine insiste sur le fait que l’institution ne cherche plus à dominer, mais à proposer un message de bienveillance et de dignité humaine.

Il conclut sur l'importance de la paix intérieure et du dialogue pour résoudre les problèmes réels.

Écoutez Monseigneur Christian Lépine discuter avec Philippe Cantin, vendredi, au Québec maintenant

«L'être humain c'est matériel, c'est physique, mais c'est aussi spirituel, et l'Église a un grand rôle à jouer dans le sens de la vie spirituelle.»

Mgr Christian Lépine

